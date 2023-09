Doppia morale Pd sullo spot della pesca | Non si usi l' infanzia Ma i suoi manifesti sono pieni di bambini

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dalla campagnaCoop per la Costituzione al minore migrante contro Salvini: i dem pos, Esselunga no

L’opinionista tv e grande tifoso juventino, Massimo Zampini , sul suo profilo Twitter ha attacca to i rivali odiati del l’Inter , mettendo in mezzo ...

Laprogressista è tornata su strada. Nel vero senso della parola. A Vaiano Cremasco (Cremona), Pd, compagni e rifondaroli si stanno struggendo per la decisione della giunta comunale di ...... i quali erano attesi dopo l'ottima stagione dacifra avvenuta a Empoli l'anno prima. C'è ...e rilanciando i neroverdi in classifica e soprattutto dando una grande scossa a livello. La ...

Doppia morale Pd sullo spot della pesca: "Non si usi l'infanzia". Ma i ... ilGiornale.it

Giustizia a doppia morale: lo strano caso del procuratore Racanelli ... Il Riformista

A Vaiano (Cremona) progressisti indignati per la decisione della giunta di sostituire via Che Guevara con via San Francesco. "Revisionismo". Ma a politicizzare la toponomastica è proprio la sinistra ..."Doppio passo”, ma anche, “Un capitano”. Si perché, in origine, il film che è stato presentato in anteprima mondiale al cinema Centrale di Lucca nel contesto del “Lucca Film Festival 2023” il 27 sette ...