Donna uccisa in strada | Klodiana sui Social scriveva | Se un uomo vuole un angelo | deve creare il paradiso

È stata uccisa in una strada di periferia, a Castelfiorentino (non lontano da Firenze), colpi ta da un?arma da fuoco, un?esecuzione, con tre ...

L’ennesimo caso di femminicidio che sta animando la cronaca italiana. Una donna è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino , in provincia di ...

... la 35ennecon un'arma da fuoco in strada giovedì scorso. Per i carabinieri a sparare potrebbe essere stato il marito dellaAlfred Vefa, 44 anni. Il killer dopo il delitto si è ...... albanese di 35 anni,con tre colpi d'arma da fuoco a Castelfiorentino, in provincia di ... Laè scesa in strada, forse per sentirsi più sicura, ma è stata colpita da tre colpi di pistola, ...

Castelfiorentino (Firenze), donna uccisa in strada a colpi di pistola TGCOM

Klodiana Vefa uccisa in strada con un colpo di pistola alla testa a Castelfiorentino (Firenze): si cerca il ma ilmessaggero.it

'E ra una ragazza fantastica, che conoscevo bene personalmente, e che era amata da tutti'. Così ha scritto su Fb il sindaco di ...Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, invitando i cittadini a partecipare alla fiaccolata di stasera, la ricorda così: “Era una ragazza fantastica, che conoscevo bene personalmente, e che ...