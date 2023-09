Donna uccisa in strada a Castelfiorentino a colpi di pistola

È stata uccisa in una strada di periferia, a Castelfiorentino (non lontano da Firenze), colpi ta da un?arma da fuoco, un?esecuzione, con tre ...

Femminicidio a Castelfiorentino , donna di 35 anni uccisa in strada a colpi di pistola . Iniziata la caccia al killer Klodiana Vefa, una ragazza ...

Alessandro Nunziati Un tragico evento ha scosso la normalmente tranquilla cittadina di Castelfiorentino , in provincia di Empoli. Giovedì sera, una ...

L’ennesimo caso di femminicidio che sta animando la cronaca italiana. Una donna è rimasta uccisa in strada a Castelfiorentino , in provincia di ...

I casi di Femminicidio sono ormai quasi quotidiani in Italia. La sera del 28 settembre una donna è stata assassinata a Castelfiorentino (Firenze): ...

Laè statasotto la sua abitazione, a Genova Quinto. La Corte ha accolto le conclusioni del perito nominato dal Gip, Elvezio Pirfo, e dei legali Alberto Caselli Lapeschi e Mirko Bettoli, ...CASTELFIORENTINO (FIRENZE) - Omicidio ieri sera a Castelfiorentino. Unadi 35 anni di origini albanesi è statacon colpi di arma da fuoco. L'assassino sarebbe il marito, dal quale stava divorziando, che ha fatto perdere le sue tracce. Indagano i Carabinieri. ...

Castelfiorentino, donna uccisa a colpi di arma da fuoco. Il marito è in fuga su un Golf bianca RaiNews

Castelfiorentino (Firenze), donna uccisa in strada a colpi di pistola TGCOM

Donna senza nome (55 anni) – Troina, Enna (20 luglio): Una donna di 55 anni è stata uccisa presumibilmente dal suo ex marito a Troina, in provincia di Enna. L’uomo l’ha raggiunta per strada e le ha ...La giornata organizzata dalle donne del terziario di Confcommercio Palermo, che hanno rivendicato l’autorevolezza e la capacità femminile. Assegnati undici riconoscimenti ...