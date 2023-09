Disastro nella Vendemmia 2023 in Abruzzo | Perdite Che Superano il 70%

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 29 settembre 2023) Chieti - L'sta affrontando una crisi senza precedentidel, conchedi gran lunga le stime precedenti del 50% e in alcuni casi addirittura raggiungono il 70%. Questa situazione critica sta avendo un impatto devastante sugli agricoltori locali e getta un'ombra minacciosa sull'industria vinicola della regione. Una delle principali cause di questa difficile situazione è stata l'andamento meteorologico avverso durante la stagione di crescita delle uve. Le abbondanti piogge di maggio e giugno, unite all'umidità, hanno creato un ambiente favorevole alla diffusione della Peronospora, compromettendo la salute delle piante e la produzione di uva. Questa crisi rappresenta un duro colpo non solo per gli agricoltori abruzzesi, molti dei quali dipendono ...