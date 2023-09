Digitale | Ue alza allarme gap competenze | Italia risponde con I°corso Ingegneria Quantistica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 sett. (Adnkronos) - L'Europa lancia l'sul gap didigitali perché al 2030 mancheranno all'appello 8 milioni di specialisti Ict nel 'vecchio continente' e anche l'ha i suoi 'buchi' da coprire visto che ben 1 cittadino su 2 è privo didigitali. Ma il nostro Paese non rimane con le braccia incrociate. Già dalla prossima settimana il Politecnico di Torino attiverà il primo corsono magistrale in Quantum Engineering, è l'unico sul nostro territorio ed appena il quinto nella visione europea dopo Olanda, Svizzera, Gran Bretagna e Francia. "Abbiamo iniziato a capire che gli studenti andavano all'estero per formarsi nelle tecnologie quantistiche, volevamo anticipare il mercato e abbiamo verificato che i tempi erano maturi per costruire una nuova laurea in ...