Devil May Cry | Netflix annuncia il nuovo anime con un teaser

(Di venerdì 29 settembre 2023) La lista delle seriesta per allungarsi grazie ad unprodotto,May Cry. Scopriamo iltrailer Amanti deglicontinua a pensare a voi! Un altro show sta infatti per sbarcare sulla piattaforma streaming. Ormai è chiaro che stiamo parlando diMay Cry. Ilè stato presentato durante l’evento virtuale Drop 01, di, l’occasione perfetta per Capcom, Studio MIR e lo showrunner Adi Shankar di svelare qualche dettaglio, sulprogetto. Ecco cosa sappiamo. Trama Ma cosa sappiamo di questa nuova serie? Possiamo anticiparvi cheMay Cry è un adattamento creato da Hideki ...

Durante il recente evento NETFLIX Drop 01 ANIME Showcase, NETFLIX ha sorpreso il pubblico con un assaggio del nuovo ANIME di DEVIL May Cry in ...

Nel corso dell'evento speciale Drop 01, Netflix ha presentato la serie anime diCry , attualmente in fase di produzione presso Studio Mir. Adi Shankar, già co - autore di Castlevania , ricopre il ruolo di sceneggiatore di questa nuova serie animata, per la quale ...Tra tra le novità troviamo infattiCry, la terza stagione di Sonic Prime , Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix e i primi sette minuti di ...

Devil May Cry: Netflix farà una serie sul noto videogioco Today.it

Devil May Cry, la serie anime Netflix è stata annunciata con un trailer Multiplayer.it

Senza preavviso, MediaWorld ha dato il via a un'iniziativa NO IVA. Guardate a che prezzi è possibile acquistare i nuovissimi Xiaomni 13T!Scopri le nuove serie animate Netflix ispirate ai tuoi videogiochi preferiti: Tomb Raider, Devil May Cry e Far Cry 3.