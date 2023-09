Detenuto psichiatrico manda in ospedale 7 agenti a Salerno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesima aggressione nel carcere didove unucraino di 30 anni, già protagonista di altri danneggiamenti e atti di violenza, nel tardo pomeriggio di ieri si è scagliato contro i settedella polizia penitenziaria che cercavano di convincerlo a rientrare in cella. Tutti i poliziotti sono stato costretti a ricorrere alle cure dei sanitari: per ognuno la prognosi è stata di sette giorni. “Basta aggressioni al personale di polizia penitenziaria”, commenta Giuseppe del Sorbo, segretario nazionale dell’Uspp, per il quale “bisogna trasferire subito i detenuti che si rendono protagonisti di questi eventi a danno dei poliziotti”. Il sindacato inoltre chiede “una sospensione dei benefici di legge per i detenuti che si rendono protagonisti di aggressioni.Più ...