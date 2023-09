Designazioni Arbitrali Serie A | Lecce-Napoli sotto il fischio di Pairetto di Torino

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilè ospite delal Via del Mare nella sfida valida per la settima giornata diA in programma domani alle ore 15. Il prossimo weekend diA si preannuncia elettrizzante, con la settima giornata del campionato italiano in programma dal 30 settembre al 2 ottobre 2023. Arrivano anche le anticipazioni sulledi giornata con i nomi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare. Nel mirino, c’è anche il match tra, con iliniziale affidato adie coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, Collu quarto uomo e Paterna e Doveri al VAR. Di seguito la sestina ...