(Di venerdì 29 settembre 2023) A partire da agosto nelsi sono registratidi febbre. Questa diffusione è destinata a persistere ancora alcune settimane, quantomeno per l’intero mese di ottobre e potenzialmenteall’inizio di. L’indicazione arriva dal Congresso regionaledella Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) ‘Studiare il passato per comprendere il futuro’, organizzato da DotCom, con responsabile scientifico Gianpiero D’Offizi, presidente Simit, e direttore dell’Unità di Malattie infettive epatologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. “Nelvi è un incremento didi, sia importati da Paesi endemici, sia autoctoni cioè contratti ...

salgono i casi di Dengue in Italia. Nell’ultimo bollettino dell’Istituto superiore dei sanità (Iss) sono in totale 165, con il Lazio che ha visto ...

medici famiglia: "Attenti a febbre sospetta, necessario tracciare casi " salgono i casi di Dengue in Italia , con i contagi in aumento anche a Roma e ...

Roma – salgono i casi di Dengue in Italia, contagi in aumento anche a Roma e nel Lazio per la prima volta secondo le news di oggi. “Dai colleghi ci ...

'Nelvi è un incremento di casi di, sia importati da Paesi endemici, sia autoctoni cioè contratti in Italia. Un paziente può rientrare in Italia con questa infezione e se viene punto ..."Nelvi è un incremento di casi di, sia importati da Paesi endemici, sia autoctoni cioè contratti in Italia. Un paziente può rientrare in Italia con questa infezione e se viene punto ...

Dengue Lazio, infettivologi: "Casi in aumento fino a novembre" Adnkronos

Dengue, salgono casi a Roma e nel Lazio. I medici: "Necessario il tracciamento" RomaToday

A partire da agosto nel Lazio si sono registrati casi di febbre Dengue. Questa diffusione è destinata a persistere ancora alcune settimane, quantomeno per l’intero mese di ottobre e potenzialmente fin ...Nei mesi estivi nel Lazio vi è stato un incremento di casi di febbre dengue, malattia di origine virale trasmessa agli esseri umani dalle zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta; no ...