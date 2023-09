Delitto Paolo Menditto | ha confessato ed è un militare il killer del 55enne aversano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Aversa. Hal’omicidio deldi Aversa davanti gli uomini della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato PS di Aversa, il 34enne P.S., nativo di Casal di Principe ma residente a Parete, nel casertano. Il, in servizio presso un reparto dell’esercito a Roma, non ancora ben definito (in passato è stato in sevizio anche alla Garibaldi di Caserta), era alla stazione di Aversa intento a partire per la Capitale, quando ha telefonato al Commissariato di polizia, edi aver ucciso il, pregiudicato, e nel caso specifico, spacciatore. Il motivo dell’assassinio è prettamente sentimentale: P.S., ingelosito dal tradimento della compagna con cui aveva un rapporto non vincolato dal matrimonio, (P.S. ...

Aversa (Caserta) – C'è un fermato per l'omicidio del 55enne Paolo Menditto, trovato morto ieri mattina, nella sua abitazione, in via Filippo Saporito,