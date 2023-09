Per finanziare il taglio delsi pensa a un programma diche dovrebbe fruttare all'incirca "l' 1 per cento del Pil nell'arco di tre anni, dal 2024 al 2026", ha puntualizzato il ...Ilpubblico per il 2024 è previsto al 140,1 per cento. Intanto il cantiere della manovra è ... Una parte delle risorse potrebbe arrivare dalle, che nell'orizzonte pluriennale ...

Debito e privatizzazioni, la Nadef ha un problema di credibilità Il Foglio

Davvero “più privato è, meglio è” Pagella Politica

Non si sa se sia prudente, ma di certo il documento del governo è poco credibile. La lievissima discesa del debito pubblico dipende integralmente, oltre che da una crescita ottimistica, da un piano di ...Bisogna convincere Bruxelles della sostenibilità dei conti, nonostante le furbizie contabili di Giorgetti su crescita e privatizzazioni. Scholz, Macrone Sanchez hanno interesse ad accelerare su immigr ...