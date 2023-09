De Zerbi al Real Madrid | clamoroso dall’Inghilterra | Florentino ci pensa

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roberto Deprossimo allenatore delPerez starebbendo a lui per il post-Ancelotti Stando a quanto scrive il Daily Mail, ilstarebbendo anche a Roberto Deper sostituire Carlo Ancelotti, che a fine stagione lascerà il club della capitale. Resta da capire cosa nelo stesso ex Sassuolo, che ha sempre ammesso di trovarsi bene al Brighton. In lizza anche l’ex centrocampista Xabi Alonso, attualmente alla guida del Leverkusen.

