De Luca scatenato contro i test per Medicina | “Domande sulla Viennetta e sulla grattachecca Agli autori siano date 20 frustate di bambù”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Continua l’agguerrita crociata del presidente della Regione Campania Vincenzo Deil numero chiuso nelle facoltà di. Nella sua consueta diretta su Facebook, il politico dem ribadisce la natura “truffaldina” e “camorristica” deidi accesso ed esorta cittadini campani a ribellarsi: “Continueremo la nostra batta fino in fondo. Vi invito a esprimere la vostra proa e il vostro disprezzo per tutte le forze politiche che non si impegnassero subito a cancellare questa vergogna. La selezione è indispensabile ma va fatta sulle materie sanitarie e non su argomenti demenziali“. E spiega: “Col numero chiuso si relegano ai margini ragazzi che provengono da famiglie povere. E questa è una vergogna nella vergogna. Si costringono migliaia di giovani ad andare in ...