De Laurentiis | «liberiamo gli stadi dai Comuni che non hanno fondi e dalle Sovrintendenze»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il Napoli entra in una nuova fase della suacazione: icati ufficiali. Oggi il presidente Deesprime il suo favore all’idea del Ministro dello Sport Abodi di “commissariare” la gestione degliin Italia. Ormai non c’è cosa in Italia che non debba passare per un commissario, meglio se “straordinario”. Scrive De: “Ha ragione il ministro Andrea Abodi sulla necessità di un commissario per il problema deglidi calcio in Italia. Glinon possono restare nella proprietà indisponibile dei. Non tutti inecessari nè per trasformare gliobsolescenti da 60 anni nè per manutentarli. Il calcio italiano fa fatica a ...