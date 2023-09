Dal tumore alla depressione fino al virus | gli ultimi difficili anni di Fedez

Preoccupazione per le condizioni di salute di Fedez . Il rapper sarebbe ricoverato in ospedale a Milano, ma non si conoscono i motivi. Chiara Ferragni ...

Il marito della Ferragni, infatti, era già stato operato a marzo del 2022 a causa di unal ... mi ha agitato tanto e mi ha dato degli effetti collateralipunto di vista fisico molto forti'. ...... mi ha dato una mano incredibile" Cos'è questo raroche ha colpito Fedez Si tratta di ... intervistatoCorriere della Sera " Quindi i NETs possono colpire organi anche molto diversi tra ...

Il tumore "nemico" anche del cuore: lo certifica a livello ... Ulss 3 Serenissima

Airc, la nuova campagna contro il tumore al seno parte il primo ottobre WIRED Italia

Dalla scoperta del tumore al pancreas, diagnosticato a marzo dello scorso anno, infatti, Federico Lucia ha dovuto affrontare un lungo percorso di riabilitazione costellato da inconvenienti, ...Torna per la quarta edizione Follow the Pink, l'iniziativa della Fondazione Ieo-Monzino promossa in occasione dell'ottobre rosa, il mese della prevenzione dei tumori femminili ... genica in cancro ...