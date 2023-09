Dal passato al presente | ora ChatGPT potrà effettuare ricerche “in tempo reale”

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sembra essere un enorme paradosso, ma finora l’intelligenza artificiale (sinonimo di “futuro”) era una realtà ancorata nel. Le nuove tecnologie basate sul machine learning e sugli algoritmi attingevano (e lo fanno ancora, ovviamente) da una realtà che non viveva nel. Basti pensare, per esempio, alle fonti primarie: database (per l’addestramento) forgiati attorno al web, anche con una linearale piuttosto limitata. Ora, però, il paradigma sta cambiando e si sta arrivando al futuro basandosi anche sul. Esattamente come annunciato da OpenAI che ha spiegato comesarà in grado disu internet, non fermandosi più a quel mese di settembre del 2021 che condizionava l’abilità “creativa” del chatbot conversazionale. LEGGI ...