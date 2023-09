D' accordo con Giorgia | nel Mediterraneo siamo uniti Lo schiaffo del Med9 alla Germania

È stata sottoscritta nei giorni scorsi la nuova ipotesi di accordo per il contratto di II livello per il gruppo Italcementi / Heidelberg Materials, ...

In questo modo, EGPA continuerà a guidare la transizione energetica in corso in Australia , accelerando il suo contributo al raggiungimento ...

« azioni unilaterali e non coordinate, come quelle delle navi delle Ong tedesche che trasportano i migranti nei porti italiani, non avvicinano ...

Lo dichiara il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, circa il nuovoche per Acciaierie d'Italia, ex Ilva, si profila tra ArcelorMittal e Stato,quest'ultimo che non sale più in maggioranza ...A questo proposito, Meloni auspica "l'immediata implementazione dell'la Tunisia" che "vuol dire costruire una nuova partnershipl'Africa". In questa ottica, in vista della revisione ...

Firma con l’Arabia Saudita ma allenerà in Europa: “Accordo con Zidane” | A lui la panchina nel 2024 Calcio in Pillole

Migranti, l'Italia prende tempo sull'accordo con l'Ue e Piantedosi lascia Bruxelles Fanpage.it

«Non siamo d’accordo e faremo ricorso nelle sedi competenti». Con una nota Uber Eats Italia annuncia che darà battaglia contro il provvedimento della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che ha ...Lo dichiara il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, circa il nuovo accordo che per Acciaierie d'Italia, ex Ilva, si profila tra ArcelorMittal e Stato, con quest'ultimo che non sale più in maggioranza ...