Da oggi fino al 12 novembre | una mostra londinese espone reperti storici e teatrali in tema Royal Con un omaggio toccante alla regina Elisabetta

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sembra solo un guanto, ma racchiude in sé l’intero regno record (70 anni) dellaII, quello che daè possibile ammirare nella Guildhall Art Gallery di Londra. LaThe Treasures of Gold and Silver Wire (dal 29 settembre al 12) include, infatti, tra i suoi oltre 200 tesori, il guanto simbolico indossato dain occasione della sua Incoronazione, avvenuta nell’Abbazia di Westminster, il 2 giugno 1953. ...

La Solfatara trema forte. Stavolta il sisma è stato avvertito in maniera molto evidente in tutta Napoli , andando a scemare verso Est, ma a Pozzuoli e ...

Come previsto dalle procedure del bando regionale per la copertura degli Ambiti rimasti carenti, scaduto il 18 luglio, ATS ha incontrato i medici ...

(Adnkronos) – L' Estate non è finita in Italia, oggi 27 settembre il caldo domina la scena in particolare al Centro e al Nord, da Roma e Milano, con ...

... in caso di boom di arrivi, consenta al Paese interessato di applicare misure eccezionaliai ... Su questo si sono arenate le trattative del Consiglio Affari Interni di, 28 settembre. Per il ...Il Consiglio di Amministrazione di Italgas ha deliberato il rinnovo del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) per un importo massimo nominale di 6,5 miliardi di euro . Ad, nell'ambito dell'attuale Programma EMTN, sono in circolazione prestiti obbligazionari per nominali 4,98 miliardi di euro. Il Consiglio - si legge in una nota - ha inoltre autorizzato l'emissione,...

Papu Gomez al Monza: contratto fino a giugno, oggi le visite - Sportmediaset Sport Mediaset

Previsioni meteo oggi e domani, caldo da Roma a Milano: le news Adnkronos

Dal 2 ottobre e fino al 22 dicembre si svolgerà il nuovo censimento della popolazione del Comune di Roma Capitale.Che fine ha fatto Roman Abramovich Una domanda di grande attualità visto che le vicende dell’oligarca russo da sempre hanno intrecciato l’ambito geopolitico a quello calcistico, il tutto condito da ...