Da Lecce avvisano il Napoli | “Devono stare attenti” | poi il commento sul caso Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 29 settembre 2023) Manca sempre meno al calcio d’inizio di, con l’agente del calciatore giallorosso che non ha perso occasione per infiammare il match. Si avvicina sempre più il calcio d’inizio di, fissato alle ore 15 di sabato 30 settembre in quel del Via del Mare. In un impianto salentino delle migliori occasioni è infatti atteso il match d’apertura del 7° turno di Serie A, nonché un incontro delicatissimo viste le condizioni di entrambe le squadre. Da una parte vi sono gli azzurri di Rudi Garcia, tornati a vincere e a convincere contro l’Udinese e difatti vogliosi di confermare tale rendimento, contro unreduce da una brutta sconfitta con la Juventus ma anche di un inizio di stagione da vera sorpresa del campionato. Ad infiammare l’incontro, ci ha quindi pensato l’agente del calciatore ...