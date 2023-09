Cyberbullismo | vessazioni online per un ragazzo su quattro

Leggi su zon

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’obiettivo è quello di elaborare percorsi di prevenzione per, bullismo e violenza. Grazie al progetto denominato “Secor-Net Sicuri in rete – Relazioni sicure dentro e fuori la rete“, la presidenza del Consiglio dei Ministri intende interrogare i ragazzi sulla loro quotidianità e sulle loro esperienze. La percezione dei fenomeni è bassa, ma unsu 4 risulta aver subito, nei 30 giorni precedenti al questionario. Il 10% di loro, invece, dichiara di aver avuto un ruolo attivo in minacce e prepotenze in rete verso i coetanei. Poco meno del 10% ammette di aver avuto un ruolo da osservatore. La tendenza è che a violenza si risponde con violenza. Il target, naturalmente, è destinato a 10 mila studenti di scuole dell’Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale, di età compresa tra i 13 e i 16 ...