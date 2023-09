Cuneo si prepara ad accogliere Pep Guardiola | Palazzetto dello Sport sold out con migliaia di studenti pronti ad attenderlo

siad accogliere Pep Guardiola . Lunedì 9 ottobre dalle ore 10 l'allenatore del Manchester City varcherà le porte del Palazzetto dello Sport di, già "sold out" in ogni ordine di ...siad accogliere Pep Guardiola. Lunedì 9 ottobre dalle ore 10 l'allenatore del Manchester City varcherà le porte del Palazzetto dello Sport di, già "sold out" in ogni ordine di ...

Dopo l'esordio, il Paulaner Oktoberfest Cuneo prepara il week end ... LaGuida.it

Cuneo Granda Volley si prepara per la grande serata di presentazione di Prima Squadra e Settore Giovanile IdeaWebTv

Animeranno la mattinata gli interventi di tre giovani talenti dello sport cuneese: la nuotatrice Sara Curtis, la mezzofondista Anna Arnaudo e la calciatrice Michela Giordano ...Lunedì 9 ottobre l’evento “Dialoghi sul talento con Pep Guardiola” organizzato dalla CRC. Diretta streaming dalle 10 sulla pagina Facebook della Fondazione ...