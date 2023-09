CS LA MODA ITALIANA SEDUCE ALMATY | +40% DI PRESENZE ALL’EVENTO PIU’ IMPORTANTE PER I MERCATI DELL’ASIA CENTRALE

Leggi su milano-notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Si chiude con una crescita significativa,di, la rassegna, organizzata da Assocalzaturifici, in collaborazione con EMI, EnteItalia, promosso da AIP, AssociazionePellicceria, Assopellettieri, SMI SistemaItalia, tutte appartenenti alla galassia di Confindustria, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Kazakistan e il fondamentale supporto operativo di ICE Agenzia. Un incremento record per la manifestazione che ha messo in mostra le collezioni di 64 espositori con oltre 85 brand rappresentativi del meglio del made in Italy. Interesse sempre crescente per una manifestazione che ha visto un nutrito gruppo di buyer qualificati partecipare ad una fitta agenda di incontri ...