Cruciani difende il generale Vannacci | “Chi sono i veri fascisti”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 29 settembre 2023) Nell’ultima trasmissione della Zanzara su Radio24, Giuseppeha esposto i suoi pensieri riguardo diversi argomenti. “Chi è più fascista secondo voi?” ha aperto, riferendosi alla presentazione del libro dele alle proteste che neseguite. “È più fascista il generalissimoche dice: ‘venite, parliamo tranquillamente, discutiamo’, manifestando grande apertura, chiaramente anche perché gli conviene dovendo vendere il suo libro, o quegli emeriti imbecilli che manifestano in alcune città per opporsi alla presentazione del libro del generalissimo? Chi è più intollerante? Chi è più fascista o più totalitario? Ditemi voi, chi è? Chi è? Il generalissimo, o quei quattro cogli**?”. In seguito,ha commentato sulla notizia di ...