“Crubik” | il croissant della Farmacia del Cambio che ha conquistato il mondo

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 29 settembre 2023) Life&People.it Un nuovo trend sta spopolando sui social, il cubodeldi Torino elegante caffè di una delle piazze più belle d’Italia. Si tratta di unquadrato inventato dallo chef Matteo Baronetto nel 2019 che prende il nome di Kubrik dall’unione dei termini “Rubrik”, noto poliedro rompicapo del professore ungherese arrivato fino a noi e poi la parola “cubo”. A Torino non è così semplice riuscire ad ordinare il cubo, ogni mattina infatti si sfornano dai 120 ai 150 pezzi e ci sono code chilometriche per riuscire ad accaparrarsene uno per colazione. Moltissimi lo prenotano e le ordinazioni vanno di mese in mese. La storia del cubeMatteo Baronetto famoso chef del, – noto ristorante di Torino -, nel 2019 insoddisfatto dai classici ...