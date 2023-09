Cresce la tensione in Kosovo | blitz della polizia nelle aree a maggioranza serba La Nato rafforza la sicurezza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Continua are lanel nord deltra le popolazioni di etniae albanese e, di conseguenza, tra i governi di Pristina e Belgrado. L’ultimo episodio riguarda la vasta operazione di “controllo e ricerca” lanciata dallakosovara nel nord del Paese a. Una decisione legata alle indagini sugli scontri armati del 24 settembre scorso a Banjska nei quali sono state coinvolte una trentina di persone che hanno attaccato agenti di, uccidendone uno. Interessati alle operazionisono in particolare cinque siti in tre municipalità del nord: il settore nord (serbo) di Mitrovica, Zvecan e Zubin Potok. Sottoposti ai controlli e alle perquisizioni sono stati ...