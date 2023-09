Covid | ecco come procede l’andamento dei nuovi contagi

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) secondo quanto diramato dal Ministero della Salute e dall’Iss In Italia l’aumento dei casiresta basso e l’impatto sugli ospedali limitato. “Si assiste ad un ulteriore rallentamento nella crescita dell’incidenza dicasi identificati e segnalati con infezione da SARS-CoV-2 in Italia che, complessivamente, si mantiene bassa. L’impatto sugli ospedali resta limitato”, hanno affermato gli esperti del Ministero e dell’Iss.riportato dall’Adnkronos Salute, la situazioneè sotto controllo negli ospedali italiani. “Al 27 settembre, il tasso di occupazione nel settore sanitario era del 4,4% (2.734 persone ricoverate in ospedale), basso anche se in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (4,1% al 20 settembre). La frequenza in terapia intensiva è rimasta notevolmente stabile, allo 0,9% (82 ...