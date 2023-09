Covid e scuola | “test ai bimbi con sintomi e se positivi restino a casa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Le raccomandazioni della Società italiana di pediatria su come gestire il virus: "Mascherine su bus e luoghi affollati, non bullizzare chi le indossa" Tampone in caso direspiratori, anche moderati e senza febbre. Mascherine sui bus e in altri luoghi affollati, ma anche in classe se serve, senza timore di essere bullizzati. Arieggiare adeguatamente le aule e non andare ase si è-19. Queste le raccomandazioni messe a punto dal Tavolo tecnico vaccinazioni e malattie infettive della Società italiana di pediatria (Sip), in attesa di ulteriori indicazioni da parte del ministero della Salute. Con l’inizio delle lezioni sono aumentati i timori per la diffusione del-19 – riconoscono i pediatri – sebbene l’aumento dei casi rilevato dal ministero della Salute non sia ...