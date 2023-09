Covid a scuola | come comportarsi e quali sono le regole

Leggi su europa.today

(Di venerdì 29 settembre 2023) Con l’inizio delle lezioni scolasticheaumentati i timori per la diffusione del-19, sebbene l’aumento dei casi rilevato dal Ministero della Salute non sia associato a quadri clinici gravi. Il Tavolo tecnico vaccinazioni e malattie infettive della Società Italiana di Pediatria (SIP), in...