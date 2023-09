Covid | 38 775 nuovi casi positivi in una settimana +7 | 4%

"Rimane assolutamente irrilevante l'impatto sugli ospedali. Non si evince, in questa fase, alcuna necessità di misure straordinarie". Sono 38.i nuovi contagi da- 19 riscontrati in Italia nellla setttimana dal 21 al 27 settembre 2023 , il 7,4% in più rispetto alla settimana precedente (36.102). E' quanto emerge dal nuovo ...Nella settimana 21 - 27 settembre 2023 registriamo 38.nuovi casi positivi con una variazione di +7,4% rispetto alla settimana precedente (n: 36.102). Lo rende noto il bollettino settimanale Iss - Ministero della Salute.129 i deceduti con una ...

Covid Italia, oggi bollettino della settimana: 38.775 contagi e 129 morti L'Identità

Bollettino settimanale Covid Italia: 38.775 nuovi contagi e 129 morti ... Tendenzediviaggio

Roma, 29 set. (askanews) – Nella settimana 21-27 settembre 2023 registriamo 38.775 nuovi casi positivi con una variazione di +7,4% rispetto alla settimana precedente (n: 36.102). Lo rende noto il boll ..."Rimane assolutamente irrilevante l'impatto sugli ospedali. Non si evince, in questa fase, alcuna necessità di misure straordinarie".