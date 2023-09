Era nella cabina dellaquando è stato fermato dai poliziotti che avevano eseguito i controlli sui passeggeri. Per sfuggire a una condanna per spaccio di 18 mesi, si era trasferito in ..." La bella addormentata " di Vanni Gandolfo, un documentario che racconta la storia del progetto architettonico anni '70 della, di cui il regista è stato diretto testimone, essendo il ...

Costa Smeralda, la super tenuta di Romazzino in vendita (e la visita di Musk): 23.000 mq di paradiso Corriere della Sera

Siddùra conquista i Tre Bicchieri del Gambero Rosso 2024 Costa Smeralda

Per chi può, per chi spera di vincere la lotteria o per chi semplicemente sogna, è in vendita una proprietà in Costa Smeralda che comprende trecentocinquanta metri di costa nella , con tre super ville ...Porto Cervo, 29 settembre 2023. Penultimo giorno positivo, ieri, al Campionato Mondiale della Classe Internazionale 5.5 Metri, durante il quale è stato possibile portare a termine ulteriori due prove, ...