Così Med-Or guarda all’India

(Di venerdì 29 settembre 2023) Come spesso accade, Fondazione Med-Or si muove da moltiplicatore delle attività strategiche italiane, lungo i trend che segnano le dinamiche globali. È anche in quest’ottica che la realtà presieduta da Marco Minniti ha recentemente firmato un memorandum per la collaborazione con il Council for Strategic and Defense Research (Csdr), un think tank con sede a New Delhi. A siglare l’intesa, il 25 settembre, c’era Jacob Happymon, fondatore e direttore Onorario del Csdr, centro di studi e ricerca che nasce con l’obiettivo di condurre analisi, fornire consulenze politiche e commerciali e promuovere piattaforme di dialogo per stakeholder plurimi – tra cui governi, imprese, fondi di ricerca e altre istituzioni associate. Le aree di competenza del Csdr spaziano dalla politica estera, al rischio geopolitico, dalla connettività e la geoeconomia, alla difesa, l’aerospazio, la strategia militare, la ...