Cos’è successo a Frattesi? Entità infortunio | tempi di recupero e quali partite salta

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tegola per l’Inter e Simone Inzaghi in vista della Salernitana. Il tecnico non potrà avere a disposizione domani sera Davide, che ha alzato bandiera bianca durante il match contro la sua ex squadra, il Sassuolo, durante il turno infrasettimanale. Il centrocampista della Nazionale ha accusato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra: un problema effettivamente non troppo pesante, ma che costringeràad rimanere lontano dal campo almeno per il match contro i granata di domani e per la sfida europea contro il Benfica. A rischio anche il match di settimana prossima contro il Bologna. Le rotazioni a centrocampo di Inzaghi sono dunque abbastanza risicate, poiché anche Sensi non è ancora a disposizione. Per il match di domani era previsto un turno di riposo per Mkhitaryan, ma l’armeno sarà costretto ad un’altra partenza da ...