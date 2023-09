Cosa è successo a Jannik Sinner a Pechino | tra problemi fisici | cadute e raffreddore

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023)ha sconfitto Daniel Evans in tre set al primo turno del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-7(2), 6-3 sul cemento della capitale cinese e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura: agli ottavi di finale incrocerà il vincente del confronto tra il cinese Shang e il giapponese Nishioka, con vista su un possibile quarto di finale da disputare contro il danese Holger Rune. Sperando che l’altoatesino possa regolarmente scendere in campo, considerando le molteplici vicissitudini con cui ha dovuto fare i conti nel corso dell’incontro odierno.sembrava in totale controllo del match dopo aver vinto il primo set ed essere stato in vantaggio per 5-4 nella seconda frazione. Sul proprio turno di battuta, quando ...