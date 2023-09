Corsi | sicurezza | igiene alimentare e anticendio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 settembre 2023)sul lavoro sono i temi al centro della nuova sessione diobbligatori. Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 in materia didegli alimenti per la formazione obbligatoria e l’aggiornamento degli operatori del settore (trasformazione, produzione, somministrazione, vendita e trasporto di prodotti alimentari o di beverage), Ascom Confcommercio Bergamo organizza performativi specifici. Idi prima formazione, della durata di 3 ore saranno proposti nella sede di Bergamo in via Borgo Palazzo 137 (9 ottobre, 5 dicembre) mentre idi aggiornamento della durata di 2 ore si svolgeranno online (25 settembre, 13 novembre) e nella sede di Bergamo (16 ottobre, 11 dicembre). In ...