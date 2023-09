Convocati Salernitana | le scelte di Sousa per l’Inter | non c’è Candreva

In casa Salernitana rientra il caso Dia. L'attaccante senegalese, dopo aver saltato le ultime tre partite, è rientra to nella lista dei convocati ...

La Salernitana si prepara ad affrontare l'Inter nel match in programma per domani sera alle 20.45. I granata dovranno fare a meno di Candreva ,...

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra ...

, le scelte del tecnico Paulo Sousa per il match contro l'Inter: assente dalla lista Candreva Laha diramato la lista dei giocatoriper il match di domani ...Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista deiper la gara in programma domani trae Inter. PORTIERI: Costil, Fiorillo, ...

Salernitana-Inter, i convocati di Sousa: Candreva non ce la fa fcinter1908

ULTIM’ORA – I convocati della Salernitana: la decisione su Candreva, c’è Dia SOS Fanta

Si apre sabato 30 settembre alle ore 15 la settima giornata di Serie A. Si gioca Lecce-Napoli. I giallorossi dovranno rinunciare a Kaba squalificato mentre avrà out per infortunio Dermaku e Banda. Gli ...Autore del gol da tre punti nel match contro la Salernitana che ha sbloccato mentalmente l'Empoli in campionato, Tommaso Baldanzi non ha nascosto il suo stato d'animo nel ...