Contromano a Giugliano con auto rubata a Vietri sul Mare

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023)con un. Nella vettura il kit del ladro, anche uno jammer ed un localizzatore gpscon un. È accaduto alle 4 di notte quando i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia stanno percorrendo via Madonna delle Grazie. Hanno visto arrivare contro manoe a forte velocità una Citroen C3, e la gazzetta è partita all’inseguimento. La fuga è durata circa 2 chilometri tra manovre pericolose per le strade cittadine e termina a Corso Campano. Lì un’altra gazzella dell’arma riesce a sbarrare la strada e per il fuggitivo non c’è scampo. All’interno del mezzo P. N., un 23enne di Mugnano di Napoli già noto alle ...