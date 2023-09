Contratti Energy Performance Contract al centro del webinar Fire

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 29 settembre 2023) I temi trattati Nuova normativa, modelli di business legati all’Epc, gare Consip per l’efficienza energetica, ruolo degli one-stop shop. Questi alcuni degli argomenti trattati ieri durante il‘IEpc per la riqualificazione energetica di edifici e processi industriali’, che nella seconda parte della mattinata ha visto approfondire alcuni casi studio per i settori privato e pubblico. Dario Di Santo () ha aperto i lavori ricordando che l’Epc è un accordo contrattuale tra le parti mirato a realizzare una misura di miglioramento di efficienza energetica con due condizioni fondamentali: la garanzia della prestazione energetica, misurata e verificata durante tutto l’arco contrattuale, e la remunerazione degli investimenti in funzione diretta del miglioramento dell’efficienza energetica conseguita. ...