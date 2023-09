Consigli fantacalcio semiseri | frattaglie

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 settembre 2023): una guidaa in cui ci affidiamo alla sapienza degli antichi che guardavano il futuro nelleanimali Il futuro. Quella cosa avvolta dalla nebbia che vorremmo vedere con chiarezza. L’ambizione e l’arroganza della nostra specie di sapere cosa ci aspetta nel domani. Nella nostra società abbiamo l’arroganza di pensare che l’analisi e la razionalità ci aiuteranno a scoprirlo. Vuoi far ridere Dio? Raccontagli i tuoi progetti. Non qui: qui ci affidiamo alla saggezza degli antichi, degli indovini e degli aruspici. Nelledegli animali vi riveleremo il futuro… del vostro. Leggiamo ora le interiora di uno scoiattolo grigio, specie allogena che ha invaso i parchi di Torino, facendo sparire quelli rossi. PORTIERI Lo scoiattolo ...