Confindustria lancia l’allarme sullo spread | ma il governo nega | “Nessuna preoccupazione fino ai 340 punti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 29 settembre 2023) Non nasconde la suaper loin rialzo Carlo Bonomi, presidente di. In un’intervista a la Repubblica, Bonomi si dice preoccupato per il differenziale tra Btp e Bund tedeschi che ieri ha raggiunto i 200, per poi riscendere intorno a quota 195. Il timore è legato al maxi debito pubblico italiano: “Loci preoccupa molto, ho visto che il ministro Giorgetti ha detto che il solo aumento del differenziale quest’anno brucerà 15 miliardi”. BonomiIl presidente disi dice quindi allarmato per loe sottolinea che ora sarebbe importante escludere gli investimenti dal Patto di stabilità. In Italia il tema è “che ...