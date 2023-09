Condannato a 24 anni per il brutale omicidio di un venditore ambulante nigeriano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il 29 luglio 2022, nelle vivaci strade di Civitanova Marche, si è verificato un terribile incidente: Alika Ogorchukwu, un uomodi 39, è stato brutalmente picchiato a morte in pieno giorno. Filippo Ferlazzo, un cittadino italiano, ha usato le stampelle di Ogorchukwu come arma letale, provocando ferite mortali. L’incidente è avvenuto dopo che

In primo grado era stato assolto, in appello la condanna per l’ex ad di Autostrade , Giov anni Castellucci , è di 6 anni . Il top manager è imputato con ...

La Corte di Appello di Napoli (seconda sezione) ha condannato a sei anni di reclusione l'ex ad di Aspi Giov anni Castellucci per la strage stradale ...

Il giudice ha ridotto la pena a cinque anni di reclusione per il dirigente di Aspi Nicola Spadavecchia e per il direttore di tronco di Aspi Paolo ...

l’ex amministratore delegato di Aspi, Giov anni Castellucci , è stato condannato a sei anni dalla seconda Corte d’ appello di Napoli in quanto ritenuto ...

La Corte d'appello ha ribaltato la sentenza di primo grado. L'ex ad Giov anni Castellucci condannato per non aver provveduto alla sostituzione delle ...

La Corte di Appello di Napoli (seconda sezione) ha condannato a sei anni di reclusione l'ex ad di Aspi Giov anni Castellucci per la Strage stradale ...

Kavala, 65, era statoall'ergastolo senza condizionale nell'aprile 2022 per aver organizzato e finanziato le proteste nazionali del 2013. ARMENIA - AZERBAIGIAN Il presidente che era ...L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è statoin appello a seidi reclusione per uno dei ...

Strage sull'A16 con 40 morti, Castellucci condannato a 6 anni Agenzia ANSA

Strage di Avellino, l’ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci condannato a 6 anni in appello Il Fatto Quotidiano

Il massacro del Circeo non è stato soltanto un crimine efferato ma anche lo specchio di una società, quella degli anni ’70, in cui più di oggi il divario tra le classi era meglio indicato dalla latitu ..."Immagino e mi auspico", conclude l'avvocato Ciociola, "che gli organi preposti, e più precisamente la Soprintendenza dei beni archeologici e ambientali, adottino in presenza di una compiuta ed esatta ...