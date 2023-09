Conclusioni troppo scomode | la crisi climatica non c’è | studio “ritirato”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ritorniamo a parlare di clima, occupandoci questa volta di eventi estremi. Che – almeno ad ascoltare stampa, radio e tv – sarebbero “sempre più frequenti” e dimostrerebbero il rapidissimo deteriorarsi degli equilibri climatici del nostro pianeta. Lo facciamo con Gianluca Alimonti dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e dell’Università Statale di Milano. Alimonti ha firmato insieme ad altri autorevolisi come Franco Prodi, Luigi Mariani e Renato Angelo Ricci, un articolo dal titolo “A critical assessment of extreme events trends in times of global warming” (Analisi critica delle tendenze degli eventi estremi in epoca di riscaldamento globale), ma il 23 agosto il prestigioso sito che lo ospita, Springler, ha deciso di aggiungere al titolo la dicitura “Retracted Article”. La cosa ci ha molto incuriosito e abbiamo deciso di chiedere un’intervista ...