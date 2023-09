“Con chi avresti voluto giocare?” Lo scivolone di De Ligt diventa virale

(Di venerdì 29 settembre 2023) Momento no per l'ex difensore della Juventus: poco impiegato dopo l'arrivo al Bayern di Kim, l'olandese si distrae di fronte a una domanda del canale ufficiale del club e dà una risposta che scatena il web

Ottavio Bianchi è L’allenatore che ha portato al primo scudetto il Napoli di Diego Armando Maradona . Ma oggi in un’intervista al Corriere della ...

Schmidt stasera sarà affronterà il Porto con il suo Benfica. L’allenatore delle Aquile non dimentica la gara di Champions League con l’Inter ANCHE ...

La stragrande maggioranza degli italiani ritiene che sia necessario un maggiore controllo dei confini, per fermare un’immigrazione illegale che ...

Dopo aver brillato alla Milano Fashion Week, Chiara Ferragni ha preso il volo per la Settimana della Moda di Parigi . L’affascinante imprenditrice ha ...

... in cui ha commentato la nuova edizione del Grande Fratello e raccontato come vanno le coseil ... Pernon lo sapesse, l'ex gieffina è stata anche uno dei volti noti in un'edizione passata del ...... aveva ammesso il sessoTidei. E aveva detto che il primo cittadino avrebbe dovuto dimettersi. Tidei aveva parlato di una ' vendetta politica ' e di ' metodi mafiosi '.ha visto il video lo ...

ITW 2023, Chesky (Airbnb): 'Un consiglio alle startup Parlate con chi vi critica, c'è sempre da imparare' Repubblica TV

Le donazioni 'contese': "Erogate a chi ha bisogno con procedure ... il Resto del Carlino

Nella vita è importante conoscere le dinamiche del mercato. Si dice che la concorrenza è amica dei consumatori, perché amplia l’offerta disponibile e ...Le condizioni che hanno spinto la domanda di notebook e tablet a livelli eccezionalmente alti si sono esaurite. Le restrizioni per il contenimento del Covid-19 appartengono ormai al passato, si è torn ...