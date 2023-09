Comunità Montana del Fortore | garantite le 179 giornate di lavoro per i dipendenti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiProlifica riunione di Giunta presso ladelnella giornata di ieri, preceduta da un importante incontro con le organizzazioni sindacali del comparto forestale. Presenti, in rappresentanza dell’ente montano, il presidente Zaccaria Spina, il vice Giuseppe Addabbo e l’assessore Gianfranco Mottola, il segretario generale Nicolina Romano e il responsabile del servizio Agricoltura e Foreste Pietro Giallonardo. Per i sindacati hanno partecipato la Fai – Cisl rappresentata da Alfonso Iannace, la Uila – Uil rappresentata da Antonio De Lillo, assente giustificata la Fai – Cgil. Le sigle, al termine del vertice, si sono dette “soddisfatte delsinergico svolto con questa Giunta, alla quale va il plauso per la sensibilità verso la salvaguardia del proprio territorio nonché ...