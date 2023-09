Come sta Fedez? Ricoverato per un’emorragia | “Ho rischiato la vita” | le ultime news

Come sta Fedez? Il rapper di Rozzano ha svelato le sue condizioni di salute in una storia su Instagram Nelle ultime ore hanno le condizioni di ...

Fedez rompe il silenzio in merito al ricovero di queste ore. Attraverso una stories pubblicata su Instagram, il rapper vuole rassicurare i fan in ...

Pochi minuti fa Fedez ha rotto il silenzio in merito alle sue condizioni di salute e ha confermato di essere ricoverato in ospedale. Le sue parole ...