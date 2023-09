Come sta Fedez? Ha appena scritto tutta la verità su Instagram

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 29 settembre 2023)sta? Il rapper di Rozzano ha svelato le sue condizioni di salute in una storia suNelle ultime ore hanno le condizioni di salute dihanno destato tantissima apprensione tra i suoi fans. Il rapper milanese, infatti, era stato ricoverato in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Il passare delle ore, però, ha aumentato la paura tra i suoi follower e non solo. La moglie, Chiara Ferragni, è tornata in fretta e furia da Parigi – dov’era impegnata per la settimana della moda – nel capoluogo lombardo insieme all’amica Chiara Biasi. Negli ultimi minuti a svelare le condizioni di salute è stato proprio il diretto interessato tramite una storia su. Il messaggio disuriguardo le sue condizioni di salute Nella giornata ...