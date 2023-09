Come procedono le relazioni Usa-Cina su Spazio | diplomazia ed economia

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’amministrazione Biden sta valutando la creazione di una hotline con Pechino per aiutare a gestire le crisi bilaterali spaziali. “Quello di cui abbiamo parlato almeno da parte degli Stati Uniti è aprire una linea di comunicazione per assicurarci che se c’è una crisi, sappiamo chi possiamo contattare”, ha detto alla Reuters il comandante della US Space Force, il generale Chance Saltzman. L’amministrazione non ha ancora approvato tali iniziative: la scelta di traccheggiare potrebbe riflettere il riconoscimento che l’apertura della linea spaziale sarebbe quasi inutile a causa della chiusura da parte di Pechino dei canali di contatto militare e dialogo precedentemente esistenti. Pechino ha infatti cancellato e/o non sembra intenzionata a rinnovare una serie di colloqui militari – i China-U.S. Theater Commanders Talks, i China-U.S. Defense Policy Coordination Talks e quelli legati al ...