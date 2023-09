Colpo di scena | a chi affida un corpo di volontari Putin L' ombra di Prigozhin

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo il tentato golpe dello scorso 24 giugno e, due mesi dopo, la morte del fondatore delle truppe mercenarie Wagner Evgenij, ci sono segnali del ritorno sul campo di battaglia in Ucraina degli ex combattenti della brigata. A renderlo noto e a confermarlo è l'intelligence della Difesa britannica: "La Wagner si è ritirata dalle operazioni di combattimento in Ucraina all'inizio di giugno 2023, prima dell'ammutinamento abortito del 24 giugno 2023 e della successiva morte del proprietario della Wagner Yevgenye di altri dirigenti in un incidente aereo il 23 agosto 2023", si legge nell'aggiornamento sulla situazione in Ucraina. Non è ancora chiaro lo status esatto del personale che è stato riassegnato, ma è molto probabile che i combatenti siano stati trasferiti all'interno delle forze ufficiali del Ministero della Difesa russo ...