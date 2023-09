Colpani si è preso Monza | gol e leadership | la Juve sullo sfondo

Si èla scena e l'ha dominata . È stato quattro volte presidente del consiglio dei ministri ... Pessina, Carlos Augusto (46'st Carboni F.); Mota (11'st Caprari),(34'st Carboni V.); Mari (...... strozzando in gola l'urlo di Ferguson che nel frattempo avevail volo per insaccare a centro ..., Dany Mota e Colombo, si prodigano nell'attaccare alta la difesa avversaria e tenendo corta ...

Colpani si è preso il Monza: la probabile formazione con Caprari e Pessina SOS Fanta

IL MONZA AFFONDA A BERGAMO: L'ATALANTA VINCE ... GLI STATI GENERALI

I giudizi che abbiamo preso in esame per la consueta analisi dei voti attribuiti ... 5,00 attribuito a Colombo e soprattutto a Colpani ("potrebbe essere più incisivo") lasciano molto a desiderare (per ...All'U-Power Stadium partita non entusiasmante. Una rete annullata a testa, Dany Mota nel primo tempo e Ferguson nel secondo, poco altro. I biancorossi, poco efficaci in zona offensiva, salgono a sei p ...