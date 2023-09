Bundesliga: possibili vincenti Union Berlino o pareggio (in Heidenheim - Union Berlino)(in) Bayer Leverkusen (in Mainz - Bayer Leverkusen) Bochum o pareggio (in Bochum -...... le gare della 5giornata VENERDI 22 SETTEMBRE Ore 20.30vs Darmstadt , in diretta su Sky ... in diretta su Sky Sport 256 e NOW telecronaca Christian Giordano Ore 18.30 Werder Brema vs...

Colonia-Stoccarda (sabato 30 settembre 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Colonia-Stoccarda, il pronostico di Bundesliga: occhio agli ospiti ... Footballnews24.it

A gennaio era finito in panchina: nello Stoccarda faceva la riserva, al suo posto giocava Luca Pfeiffer. Poi è arrivato anche l’infortunio agli adduttori. Il 2023 di Serhou Guirassy sembrava dominato ...di Filippo Proietti, Luciana Mella, Enzo Savignano e Cristina Giordano Addio alla vecchia carta d'identità cartacea, ma sono molte le testimonianze di italiani residenti in Germania che lamentano temp ...