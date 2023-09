Mentre in questi giorni sta suonando la prima campanella in alcune Regioni, si è riacceso il dibattito sull'inizio della scuola ad ottobre . C'è chi ...

Si apre il processo davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani per la presunta inerzia dei governi. «Ho paura per il mio futuro», dichiara la più ...

Sei giovani portoghesi tra gli 11 e i 24 anni hanno fatto causa a 32 governi per non aver affrontato l’emergenza climatica provocata dall’uomo. ...

Hanno tra 11 e 24 anni di età, accusano i Governi di non aver fatto abbastanza contro il riscaldamento globale: non vogliono risarcimenti, ma ...

di Domenico Maceri * - SAN LUIS OBISPO (Usa). "Se scioperi,licenziato". Ecco come il senatore Tim Scott della Carolina del Sud e candidato alla nomination ... Esiste unanti - sindacati nel ...... " Ilin squadra è magnifico, le due partite passate non sono state facili per la pressione ... Diciassette gli incontri nella storia,nelle varie Coppe del Mondo e zero successi italiani, ...

Clima, sei giovani portoghesi fanno causa a 32 Stati europei ilgazzettino.it

Clima, sei giovani portoghesi fanno causa a 32 Stati alla Corte europea dei diritti Sky Tg24

Soddisfazione e ringraziamenti al sindaco Antonio Scialdone e all’Amministrazione comunale per la qualità del soggiorno climatico da parte dei partecipanti.Sedici delle venti modelle per l’ambiente erano pronte alla marcia di avvicinamento. Ma dieci giorni fa erano state bloccate dall’esercito indiano a causa delle condizioni meteo avverse sull’Himalaya.